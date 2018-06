El cuerpo de la mujer ha sido durante cientos de años el objeto del deseo en una y mil formas de expresión para la humanidad, que puede ir desde la más grande y maravillosa representación artística hasta la exposición más baja lamentablemente.

Sin embargo, llegó el tiempo para que la ciencia pusiera orden en este tema tan controversial, y gracias al trabajo de la profesora en Anatomía y Antropología Alice Roberts, de la Universidad de Birmingham, se pudo conocer cómo sería el cuerpo ideal para la mujer, aunque para muchos el resultado no fue del todo agradable.

Anatomical oddity - join me on Wednesday evening, @BBCFOUR as I attempt to design the #perfectbody! pic.twitter.com/cAWRFU47eO