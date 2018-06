Tecnología, desarrollo y avance, son palabras de nuestro lenguaje cotidiano que utilizamos comúnmente gracias al evidente progreso que el ser humano ha logrado conseguir con el paso del tiempo, sin embargo, por contrastante que esto parezca, un estudio reveló que la inteligencia en las personas ha disminuido.

Y es que de acuerdo con el equipo de científicos del Centro de Investigación Económica Ragnar Frisch en Noruega, la valoración y resultado de las pruebas del cociente intelectual en el ser humano se han visto reducidas en las últimas décadas.

El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, dio a conocer que los resultados de las pruebas del cociente intelectual de 730,000 mil jóvenes que ingresaron al servicio militar de Noruega entre los años 1970 a 2009 se vieron reducidos en un promedio de siete puntos por generación, lo que representa estar en los mismos niveles que tenían 70 años atrás.

Las evaluaciones y los resultados coinciden con otros estudios realizados en Estados Unidos y también en el Reino Unido, que muestran descensos similares: entre 2.5 y 4.3 puntos cada década.

Hace algunos años, se dieron a conocer algunas mediciones que demostraban que, desde principios del siglo XX, los humanos contaban con una mayor inteligencia. Una tendencia que recibió el nombre de efecto Flynn, nombrado en honor al investigador James Robert Flynn.

Are we getting ‘dumber’? IQ scores have started to fall... pic.twitter.com/IgKLJzggzE — Martin Robinson (@Trivium21c) 12 de junio de 2018

Los resultados indican que se produjo un punto de inflexión en el efecto Flynn para las personas que nacieron después de 1975. La investigación del propio Flynn que analizó los CI de adolescentes británicos hace casi una década observó una caída similar en las pruebas.

De acuerdo con Flynn, las teorías que marcan este tipo de directriz con este aparente brillo de la mente humana, se debió a que hace muchos años el hombre tenía una mejor nutrición, cuidado de la salud y educación, entre otras cosas.

Como conclusión, los expertos señalan que esta decadencia intelectual puede ser ocasionada a muchos factores, donde destacan estilo de vida, cambios en el sistema educativo, poco hábito de lectura, más tiempo dedicado a los videojuegos y hasta temas ambientales.