El Ministerio de Bienes, Actividades Culturales y Turismo (MiBac) de Italia informó que un grupo de arqueólogos halló en el antiguo Teatro Cressoni de Como, cientos de monedas de la época del imperio romano de occidente, las cuales fueron descubiertas en un ánfora que pertenece al siglo V.

Ahora, esta misteriosa colección está siendo investigada por los especialistas, mientras que en una rueda de prensa el ministro Alberto Bonisoli señaló: “No sabemos todavía la importancia histórica y cultural del descubrimiento”.

Centinaia di monete d'oro della tarda epoca imperiale sono state rinvenute in pieno centro a #Como, in un recipiente in pietra ollare di forma inedita. “Una scoperta che mi riempie di orgoglio” ha detto il ministro @BonisoliAlberto pic.twitter.com/ff6ep38gtG