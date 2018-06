Mientras estudiaban el contenido de una cámara funeraria de hace unos 2,300 años que posiblemente perteneció a Lady Xia, abuela del primer emperador de China, científicos descubrieron un género de gibon, familia de los primates, que hasta la fecha era desconocido y ahora está extinto.

Los investigadores, liderados por la organización internacional Zoological Society of London (ZSL), excavaron, por primera vez, la tumba en 2004 que contenía 12 fosas con restos de animales que incluían huesos de gibones.

Los sofisticados modelos informáticos revelan que estos huesos antiguos representan un género y especie de gibón completamente nuevo, que el equipo ha denominado Junzi imperialis.

Los registros históricos revelan que Junzi probablemente sobrevivió hasta hace menos de 300 años.

Los primates están en peligro de extinción debido a las actividades humanas, pero no se creía que ninguna de estas especies se hubiera extinguido como resultado de la caza histórica o la pérdida de hábitat.

