Un equipo de arqueólogos en Egipto descubrió un gigantesco sarcófago fabricado con granito durante una excavación en el distrito de Sidi Gaber de Alejandría, según informó el Ministerio de Antigüedades de Egipto.

Estaba enterrado a una profundidad de unos 16 pies, y los primeros exámenes parecen indicar que pertenece al periodo ptolemaico, una era de la historia egipcia que comenzó en el 323 a.C. tras la muerte de Alejandro Magno y terminó en el 30 a.C. tras la muerte de Cleopatra VII y la invasión de los romanos.

An Egyptian archaeological mission from the Supreme Council of Antiquities uncovered an ancient tomb dating back to the Ptolemaic period, pic.twitter.com/GOlJ6qfQoc