Con un diámetro aproximado de 161,000 millas y rodeado de una gran nube de polvo y gas verde, el cometa llamado “Hulk” de forma asombrosa está ganando velocidad y su brillo es cada vez más intenso, lo cual permitió al astrónomo aficionado Michael Jäger, de Austria, capturar una maravillosa imagen el pasado 2 de julio.

Fireworks in space! Comet PANSTARRS (C/2017 S3) on July 1st has exploded in brightness, suddenly increasing its luminosity 16-fold; expanding its green atmosphere almost twice the size of the planet Jupiter. pic.twitter.com/YYosOIJx56