El cocodrilo es por excelencia uno de los pocos animales en la historia de nuestro planeta que ha sabido evolucionar con el paso del tiempo. Debido a su gran fortaleza y a su extraordinaria capacidad de adaptación a los constantes cambios que ha sufrido la Tierra, ha podido preservar su especie.

Un ejemplo de esto se dio luego de un hallazgo realizado por un grupo internacional de paleontólogos, quienes descubrieron un fósil de hace 180 millones de años de lo que se presume es una especie de cocodrilo con rasgos de delfín.

The strange crocodile with the body of a dolphin Scientists have identified a new species "Magyarosuchus fitosi" characterized by having intermediate features between terrestrial and aquatic animals pic.twitter.com/GznddL7Hw3