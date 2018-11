La demanda mundial de energía crecerá un 25 por ciento hasta 2040, sobre todo por el gran consumo en Asia, de acuerdo con el informe anual de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) presentado en Londres.

Sin embargo, la cifra se mantendrá en este nivel sólo si los gobiernos cumplen con sus compromisos en cuanto a la apuesta por más tecnologías eficientes. De no ser así, la demanda podría aumentar en más de un 50 por ciento, alerta el informe.

Entre las causas de la alta demanda están el previsto crecimiento de la población mundial a 1,700 millones de personas, así como el aumento de los salarios.

La demanda subirá sobre todo en la India, en donde se consumirá el doble de la cantidad actual hasta 2040. También sigue creciendo el hambre energética de China, aunque no con tanta intensidad como en los últimos 20 años.

En cambio, en Europa y Japón el consumo se reducirá ligeramente y en Estados Unidos se mantendrá estable.

A través de su cuenta de Twitter, la Agencia Internacional de la Energía señaló que no hay un camino único para cómo el mundo utilizará la energía en las próximas décadas.

There’s no single pathway for how the world will use energy in the coming decades. #WEO18 explores these potential futures & the actions that could bring them about.



