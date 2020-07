La desaparición de una estrella monstruosa (cuerpo con una masa y luminosidad varias veces superior a la del Sol) tiene en vilo a un grupo de astrónomos que la había estado observando regularmente durante 10 años. La forma en la que dejaron de ver al objeto hace que los expertos se vuelquen, principalmente, hacia dos teorías.

Una de las explicaciones que analizan los científicos es que la estrella monstruosa se desintegró sin haberse convertido en una supernova. De confirmarse esto, sería algo inédito para un objeto estelar.

"De ser cierto, sería la primera detección directa de una estrella monstruosa de este tipo que termina su vida de esta manera", indicó el líder del equipo y estudiante de doctorado del Trinity College de Dublín, Andrew Allan.

Pero el estudio "The possible disappearance of a massive star in the low metallicity galaxy PHL 293B", publicado en las últimas horas por la Royal Astronimical Society, que reproduce el sitio BBC, señala otra explicación posible.

Los científicos creen que la estrella se volvió menos brillante y fue parcialmente oscurecida por el polvo metálico de una galaxia enana ubicada a 75 millones de años luz en la constelación de Acuario.

El descubrimiento de la ausencia de la estrella masiva inestable fue posible gracias al empleo de un telescopio de grandes dimensiones (VLT, por sus siglas en inglés) del Observatorio Europeo Austral (ESO , por sus siglas en inglés) ubicado en el desierto chileno de Atacama. Entre 2001 y 2011, distintos equipos de astrónomos estudiaron esta misteriosa estrella masiva, ubicada en la galaxia enana Kinman. Según sus observaciones, concluyeron que la estrella se encontraba en una etapa tardía de evolución.

Junto a sus colaboradores en Chile, Estados Unidos e Irlanda, Allan quería saber más sobre cómo es el fin de la vida de las estrellas monstruosas y el objeto observado de esta galaxia enana parecía el perfecto. Pero en 2019 ya no pudieron encontrar rastros de la estrella. "Nos sorprendió descubrir ¡que la estrella había desaparecido!", señaló Allan.