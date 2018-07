La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, pidió hoy un debate global sobre las consecuencias, especialmente éticas, del uso a gran escala de la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial "plantea cuestiones" sobre las posibilidades que abre en campos como el militar, la seguridad o las libertades individuales, declaró Azoulay a un grupo de periodistas durante una visita oficial a China.

"Hace falta que haya una conversación mundial que aún no se ha producido", añadió.

La Unesco prepara una conferencia sobre esta cuestión, que se celebraría en enero de 2019 en París.

Azoulay recordó que la Unesco trata también cuestiones como la ética de la ciencia, por lo que hay "un rol" para la organización en este asunto.

"Debemos tener esta discusión sobre la ética de la inteligencia artificial, y no podemos tenerla sin China", recalcó Azoulay, quien el lunes se convirtió en la primera directora general de la Unesco en reunirse con un presidente chino, Xi Jinping, con quien repasó la creciente cooperación de Pekín con la organización que dirige.

"China es un socio estratégico de la Unesco comprometida con la organización y con el multilateralismo", afirmó Azoulay, quien subrayó la cooperación positiva de la organización con Pekín en cuestiones como la educación, la cultura, la protección del patrimonio o la diseminación de nuevas tecnologías.

En China "encuentro multilateralismo, rechazo a replegarse sobre sí misma y voluntad de compartir", agregó.

.@AAzoulay, first @UNESCO Director-General to be received by the Chinese President.



During the meeting, they discussed opportunities for strengthening the strategic partnership between #China & #UNESCO in education, culture and artificial intelligence.



??https://t.co/O5nu3WN0xi pic.twitter.com/8OGk0HGqoN