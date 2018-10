Enviar el hombre a la Luna fue una de las primeras metas de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) de EE.UU. al iniciar sus operaciones un lejano 1 de octubre de 1958, hace 60 años, un periodo en el que la agencia ha ampliado los horizontes de sus misiones tripuladas hasta Marte.

"La expectativa actual es que tendremos una misión humana a Marte a fines de la década de 2030, aunque el tiempo dependerá de la financiación y de cómo se desarrollen nuestras alianzas internacionales y comerciales", explica a Efe el jefe de historiadores de la NASA, Bill Barry.

"Este es un momento muy emocionante para la exploración espacial", añade el experto.

La emblemática agencia espacial, que hasta ese momento había sido el sueño de millones de personas alrededor del mundo, se hizo realidad hace 60 años después de que el entonces presidente estadounidense, Dwight Eisenhower (1953-1961), firmase la ley para crearla.



En este tiempo, la NASA ha logrado completar con éxito numerosas misiones espaciales, aunque en la retina de la humanidad siempre estará presente la misión Apolo 11, que puso al primer ser humano en la Luna en 1969.

It's the #NASA60th anniversary -- and what a great 60 years it has been. What have we done and where are we going? Here's a look at 60 years and counting in just 60 seconds: https://t.co/GPVyLrvyC9 pic.twitter.com/SI20uICX50