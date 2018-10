La NASA compartió esta semana una imagen de un iceberg en la Antártica que llamó la atención de los usuarios. Se trata de un trozo de hielo que pareciera estar perfectamente cortado por el hombre en forma rectangular, sin embargo, es sólo un trozo de Larsen C, el iceberg que se separó el año pasado en esta zona del planeta.

La fotografía forma parte de la expedición de la agencia espacial de Estados Unidos llamada Operation IceBridge que busca entender cómo el hielo ha cambiado en los últimos años, al menos en términos de espesor, acumulación o ubicación, entre otros factores.

Si bien es extraño para muchos creer que este trozo de hielo no fue manipulado por científicos, la NASA detalló que es una pieza formada completamente por la naturaleza.

La tradición muestra a los icebergs como el que se ve en la película "Titanic", un trozo de hielo con cortes irregulares, con una pequeña porción sobre el nivel del mar. Sin embargo, estos icebergs son llamados "tabulares" y se caracterizan por sus laterales verticales, generalmente rectos, y una planicie en su superficie.



From yesterday's #IceBridge flight: A tabular iceberg can be seen on the right, floating among sea ice just off of the Larsen C ice shelf. The iceberg's sharp angles and flat surface indicate that it probably recently calved from the ice shelf. pic.twitter.com/XhgTrf642Z