Su nombre es Holly Ridings y ha sido nombrada por la NASA como la próxima directora de vuelos espaciales, un hecho sin precedentes en la historia de la agencia especial, pues será la primera vez que una mujer ocupe este puesto.

Ridings, quien ha hecho trayectoria en la NASA desde 1998, tendrá a cargo las operaciones de los vuelos tripulados al espacio que se lideran desde el Centro de Control de Misiones en el Johnson Space Center de la NASA, en Houston, así lo informó la propia agencia espacial en un comunicado.

¡Orgullo femenino! Por primera vez, @NASA nombra a una #mujer directora de vuelos. Su nombre es Holly Ridings y trabaja en la NASA desde 1998. #GlendaAhora pic.twitter.com/paxsZ7JuKu — Glenda Umaña (@GlendaAhora) 17 de septiembre de 2018

“Holly ha demostrado ser una líder en un grupo de directores de vuelo muy talentosos", dijo Brian Kelly, el director de operaciones de vuelo.

"Ella dirigirá el equipo durante momentos muy emocionantes a medida que se adaptan para mantener misiones futuras con socios comerciales”, agregó.

Holly entraría como reemplazo de Norm Knigth, quien había ocupado el puesto desde 2012. También estará a cargo de un grupo de 32 directores de vuelo activo y de formación, personal que está vinculado con la Estación Espacial Internacional y misiones de la nave espacial Orión.

Desde 2005, Holly Ridings, quien es licenciada en ingeniería mecánica de Texas A&M, se ha desempeñado como directora de vuelo, además de haber formado parte de las misiones de la Estación Especial (ISS) Expedición 16 en 2008, STS-127 del programa de transbordadores espaciales en 2009, y en la X Space Misión de la nave Espacial Dragon Cargo en 2012.

