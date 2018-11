California lleva varios días asolada por un incendio forestal que ha cobrado la vida de 48 personas hasta el momento, y que ha dejado reducida a cenizas un área de 50 millas cuadradas.

Las recientes cifras reveladas por el Departamento Estatal de Forestación y Protección de Incendios, indican que cerca de 7,600 casas fueron destruidas y que hay más de 220 personas desparecidas.

Visualizing loss and the effort to contain destruction. @NASA’s ARIA provides a damage map of California’s #WoolseyFire and #CampFire from space. https://t.co/hAxh8Rgt3Q pic.twitter.com/kHETdt5vtU