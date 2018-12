La Organización Meteorológica Mundial (OMM), una organización dependiente de Naciones Unidas, informó que el año 2018 es el cuarto más caluroso desde que existen registros de la temperatura media del planeta.

El informe fue dado a conocer de cara a la cumbre climática COP 24 que tendrá lugar en Polonia entre el 3 y el 14 de diciembre de este año.

La información recogida también ha permitido a la OMM afirmar que los 20 años más cálidos de los que se tiene noticia están en los pasados 22 años y, de ellos, los últimos cuatro han sido los más calientes.

Asimismo, los científicos han verificado que persisten otras señales reveladoras del cambio climático, sobre todo el aumento del nivel del mar, el calentamiento y la acidificación de los océanos, y el derretimiento de los hielos marinos y de los glaciares.

"Es necesario reiterar una vez más que somos la primera generación en comprender totalmente el cambio climático, y la última generación en ser capaz de hacer algo para evitarlo”, dijo el jefe de la MMO, Petteri Taalas.

El experto advirtió que, así como van las cosas, "veremos un incremento de la temperatura de 37 hasta 41 °F a fines de este siglo”.

