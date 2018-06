La teoría general de la relatividad, formulada por Albert Einstein hace más de un siglo, se ha demostrado ahora que funciona también en galaxias más allá de la Vía Láctea, informó el Observatorio Austral Europeo (ESO) en un comunicado.

Un equipo internacional de astrónomos ha combinado datos del telescopio espacial Hubble de la NASA con los del VLT (Very Large Telescope) de ESO en Chile y sus resultados muestran que la gravedad se comporta como predijo Einstein en su Teoría de la Relatividad General a escala galáctica.

Para el estudio se empleó la galaxia ESO 325-G004 que actúa como una fuerte lente gravitacional, distorsionando la luz que proviene de una galaxia lejana que se encuentra detrás de ella y creando un anillo de Einstein alrededor de su centro.

Comparando la masa de ESO 325-G004 con la curvatura del espacio a su alrededor, los astrónomos descubrieron que la gravedad a estas escalas de distancias astronómicas se comporta según lo predicho por la relatividad general, lo que "descarta algunas teorías alternativas de la gravedad", indica la nota.

Se utilizaron datos del VLT (Very Large Telescope) de Chile para medir cuán rápido se movían las estrellas de ESO 325-G004, lo que permitió inferir cuánta masa debe haber en la galaxia para mantener las estrellas en órbita.

Además, gracias al Hubble observaron un anillo de Einstein resultante de la distorsión ejercida por ESO 325-G004 en la luz procedente de una galaxia distante.

"Observando el anillo, los astrónomos pudieron medir cómo la luz (y, por tanto, el espacio-tiempo), se desvían por la enorme masa de ESO 325-G004", detalla la nota.

