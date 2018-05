Con el objetivo de reducir la producción de plásticos, la Comisión Europea presentó este lunes un nuevo paquete de medidas, entre las que destaca la prohibición de objetos como los hisopos, cubiertos de plástico y pajitas para bebidas.

Asimismo, señaló que estas propuestas buscan reducir la basura marina a la mitad para los diez artículos más importantes, y evitar el daño ambiental estimado en más de $250,000 millones en los próximos 12 años, según reveló AP.

Reducing harmful plastic litter is an opportunity for European businesses.

We can create sustainable products that the world will demand for decades to come, and extract more economic value from our precious resources.#PlasticsStrategy #PassOnPlastic pic.twitter.com/19mCvxlJOq