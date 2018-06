Tres meses han pasado desde la muerte del prominente astrofísico británico Stephen Hawking y los homenajes a su gran legado continúan.

La Agencia Espacial Europea (ESA) decidió enviar un mensaje con la voz sintetizada del científico y la música del compositor griego Vangelis a un agujero negro.

La ceremonia trata de la deposición de las cenizas del astrofísico en la catedral de Westminster en Londres, que se celebrará este viernes 15 de junio.

Se tiene previsto que durante este entierro, una composición realizada a partir de "su voz" se envíe al espacio, concretamente al agujero negro más cercano que tenemos, el 1A 0620-00.

Este agujero ubicado más allá de nuestro sistema solar tiene una masa aproximada de la mitad de la de nuestro Sol. Es un sistema binario con una estrella enana naranja bastante ordinaria y se encuentra a casi 3,500 años luz de la tierra, el tiempo que tardará en llegar el mensaje.

El contenido exacto aún se desconoce, pero el mensaje tendrá el objetivo de enviar palabras de paz y esperanza sobre la unidad y la necesidad de la humanidad de vivir juntos y en armonía, según explica Lucy Hawking, hija de Stephen.



"Es un gesto hermoso y simbólico que crea un vínculo entre la presencia de nuestro padre en este planeta, su deseo de ir al espacio y la exploración del universo en su mente", dijo Lucy, en palabras recogidas por Phys.org.





#ICYMI: Physicist Stephen Hawking’s Voice Will be Broadcast Into Space in a Final Tribute! His voice will be beamed 3,500 light years into space... pic.twitter.com/nHtmhwI5ep