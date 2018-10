Los meteorólogos se dieron cuenta de cuan poderoso podía llegar a ser “Michael” cuando lo vieron cambiar la forma de su ojo, como se le llama al centro de la tormenta.

El pasado martes, el ojo de “Michael” era difuso e imperfecto, pero conforme avanzó el día, éste se fue definiendo más y más, hasta convertirse por la noche en un amenazante círculo casi perfecto.

Asimismo, logró aumentar la velocidad de sus vientos en cincuenta millas en menos de 24 horas, llegando a alcanzar una espeluznante velocidad de 155 millas por hora.



“Michael convirtió nuestros peores temores en realidad, de rápida intensificación justo antes de tocar tierra en una parte de la costa que nunca antes había experimentado un huracán categoría cuatro”, reveló a AP el investigador Brian McNoldy de la universidad de Miami.

Así como “Michael” encendió las alarmas en Florida, lo mismo ocurrió con “Harvey” en Houston, o “María” en Puerto Rico, donde la devastación fue mucho peor.

Sin embargo, para científicos climáticos como Kerry A. Emanuel, profesor de ciencias atmosféricas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y experto global en huracanes, estos fenómenos no son desastres naturales.

En entrevista con CNN, el experto señaló que calificar estos huracanes como desastres naturales “es un intento de echarle la culpa a algo que no la tiene”.

"The phrase 'natural disaster' is an attempt to lay blame where blame really doesn't rest," @eapsMIT professor of atmospheric science and global expert on hurricanes Kerry A. Emanuel tells @jdsutter. https://t.co/AKz1YQpkrX