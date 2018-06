El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) comenzó hoy a vigilar una amplia zona de aguaceros y tronadas que se desarrolla al sur de Cuba y que tiene un bajo potencial de desarrollo ciclónico.

Se trata del primer sistema que pone en alerta a la agencia meteorológica en el océano Atlántico tras comenzada la temporada de huracanes el pasado 1 de junio.

Previo a comenzar la temporada, se formó la tormenta subtropical Alberto en la zona del mar Caribe, la cual afectó con fuertes lluvias a Cuba, Florida, Alabama y otros estados del sureste de los Estados Unidos.

Según el informe emitido a las 8:00 a.m., la baja presión se moverá en los próximos días sobre territorio de América Central y la Península de Yucatán.

“Independientemente de su desarrollo, este disturbio probablemente produzca lluvia localmente fuerte sobre sectores de Nicaragua, Honduras, Belice, Guatemala y la Península de Yucatán hasta el jueves”, detalla el informe meteorológico.

En el periodo que afecte a esta porción de América Central, el sistema tendrá 10% de potencial de desarrollo ciclónico. Mientras, en un periodo de cinco días tiene un 20%.

