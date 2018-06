Fue hace seis años cuando el Curiosity Mars Rover de la agencia espacial estadounidense (NASA) comenzó su aventura en Marte.

Hoy, la agencia anunció que el robot encontró materia orgánica compleja enterrada y preservada en antiguos sedimentos de lo que fue un gran lago en el planeta hace más de 3,000 millones de años.

No obstante, la NASA explicó que los compuestos orgánicos no son necesariamente representativos de elementos biológicos. Las moléculas, que contienen carbón e hidrógeno y que también pueden tener otros elementos como oxígeno y nitrógeno pueden ser creadas mediante procesos no biológicos, por lo que no son un indicador de vida en Marte.

En días pasados, se dio a conocer que el Curiosity logró realizar una perforación del suelo de Marte por primera vez en más de un año, lo que pudo derivar en un gran hallazgo.

La perforación tuvo una profundidad de cinco centímetros.

Oh, these are #organics in my neighborhood... Methane swells each summer and ancient carbon-compounds locked in rocks. I haven't found life on Mars, but signs say…we’re on the right track. https://t.co/hqunXt76og pic.twitter.com/ownp0modD4