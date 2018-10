El estadounidense James P. Allison y el japonés Tasuku Honjo ganaron el Nobel de Medicina por sus estudios de terapias contra el cáncer, informó este lunes el Instituto Karolinska de Estocolmo.

Ambos investigadores fueron premiados por sus avances en inmunoterapia, que se sirve de la habilidad del sistema inmune para atacar las células cancerosas, informó el Instituto Karolinska en Estocolmo.

Allison estudió una proteína que "funciona como un freno en el sistema inmune", señaló el comité Nobel. El descubrimiento de Honjo de una proteína en células inmunes llevó a tratamientos "impresionantemente efectivos" en la lucha contra el cáncer.

Honjo: "Espero que este premio motive"

El inmunólogo molecular y químico japonés Tasuku Honjo expresó su deseo de que el premio pueda animar a más investigadores a ampliar los estudios y mantener la lucha contra el cáncer.

"Espero que este tratamiento siga salvando más vidas", afirmó el investigador, de 76 años, en una rueda de prensa que ofreció en la Universidad de Kioto (centro), donde continúa ejerciendo como profesor invitado, una hora después de conocer que había recibido el Nobel, que comparte con el estadounidense James P. Allison.

"Espero que este premio motive a otros investigadores a continuar en su camino", agregó Honjo.

