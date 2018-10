El Premio Nobel de Química fue concedido este miércoles por un lado a la estadounidense Frances Arnold y por otro de forma conjunta al estadounidense George Smith y al británico Gregory Winter, por desarrollar proteínas que resuelven problemas químicos de la humanidad, anunció en Estocolmo la Academia de Ciencias de Suecia.

Arnold es premiada por "la evolución dirigida de enzimas", mientras que a Smith y Winter se les reconoce "por la presentación en fagos de péptidos y anticuerpos".

Según la Academia, es un premio a la capacidad de controlar el poder de la evolución para lograr beneficios para humanidad.

Smith desarrolló un método con el que se utilizan bacteriófagos -virus que infectan bacterias- para desarrollar nuevas proteínas. Winter utilizó ese método, conocido como "phage display" (presentación en fagos) para la producción farmacéutica.

Arnold, por su parte, logró dirigir por primera vez enzimas en la dirección deseada. Esas enzimas (moléculas de naturaleza protéica) se utilizan ahora para la fabricación de productos farmacéuticos y biocombustibles.

Con Arnold son dos las mujeres galardonadas este año con un Nobel en una categoría científica, después de que el martes la canadiense Donna Strickland fuese una de las premiadas con el Nobel de Física por sus avances en tecnología láser.

Cada premio Nobel está dotado con nueve millones de coronas suecas (1 millón de dólares) y la ceremonia de entrega tiene lugar el 10 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de su fundador, Alfred Nobel.

