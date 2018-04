Parece que el multimillonario Richard Branson no hace a un lado su deseo de la conquista espacial.

Pese a que hace poco se cumplieron tres años y medio del incidente en el que la nave SpaceShipTwo de Virgin Galactic se estrelló y provocó la muerte de su piloto, este jueves la compañía volvió a realizar un vuelo de prueba, y esta vez resultó todo un éxito.

Se trata de un avión espacial que utiliza un propulsor de nombre VMS Unity. Despegó del desierto de Mojave en California.

"Virgin Galactic ha recuperado el rumbo", señaló a través de Twitter Richard Branson, fundador de la empresa.

"El espacio se siente tentadoramente cerca ahora", agregó.

Cabe señalar que la nave aceleró más allá de la velocidad del sonido antes de desacelerar para emprender su vuelo de regreso a casa.

Dicho avión espacial ha pasado por otras pruebas y ha completado otros vuelos en meses recientes, pero esta es la primera vez que ha activado los motores desde el accidente de 2014.

VSS Unity completed her first supersonic, rocket-powered flight this morning in Mojave, California. Another great test flight, another step closer to being #NMReady pic.twitter.com/hVde2oAZWt