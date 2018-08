Desde un año antes de que la humanidad llegase a la Luna, ningún candidato en el programa de aspirantes abandonaba el proyecto de la NASA.

Pero este récord acaba de ser roto por el ingeniero Robb Michael Kulin, un joven de la generación del año pasado que entregó su carta de renuncia y abandonará oficialmente las instalaciones este viernes 31 de agosto.

En 2017, la NASA entregó doce vacantes para el programa de astronautas -uno de los más importantes en el mundo- que fueron completadas por cinco mujeres y siete hombres, entre ellos, Kulin, el ahora renunciado candidato.

Según la agencia espacial detalló al medio Houston Chronicle, no tienen previsto remplazar al científico, por lo que se quedarían con sólo 11 miembros.

La renuncia dejó sorprendidos a muchos, sobre todo después de conocer que Robb Kulin, de sólo 34 años, había intentado ingresar a este selecto grupo en tres oportunidades.

Kulin, nacido en Alaska, tenía un título de ingeniero de la Universidad de Denver y un magister en Materiales Científicos de la Universidad de California. Además, en esta última casa de estudios también había obtenido un doctorado en Ingeniería.

Gloves that fit? Check! Round 2 of glove fits leads to 1st time in the suit! What a great week. Takes the awesome team @NASA to get our spacesuits ready for training & flight. From the techs making the mods, to the engineers keeping us safe, it’s a dream team! #dreamteam #STEM pic.twitter.com/8oJkcMzogO