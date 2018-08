Ante la amenaza de extinción de la población de orcas que vive en el noroeste del océano Pacífico, frente a la costa de Canadá y Estados Unidos, un grupo de veterinarios canadienses trató por primera vez a una joven ballena que vive en la naturaleza, suministrándole antibiótico con un dardo.

Brad Hanson, biólogo de vida silvestre en el Servicio Nacional de Pesca Marítima, dijo que vio a una orca “avanzar penosamente” junto a su manada en la isla San Juan, en la costa del estado de Washington, a unas 100 millas al norte de Seattle.

“Parecía cansada de nadar en la corriente, e incluso se movía hacia atrás mientras las otras ballenas la rebasaban”, reveló a AP.

Actualmente existen 75 ejemplares de esta especie, la menor cifra en tres décadas, esto debido a la falta de alimento habitual de las orcas residentes del sur (salmón Chinook), los contaminantes en el agua, además del ruido de los buques marinos.

Los científicos se percataron de que la hembra, denominada J50 o Scarlet, de 3 años y medio, parecía estar enferma. Notaron que estaba exhausta y que en ocasiones caía en estado letárgico, aunque nadaba junto a su madre.

Mediante un análisis de sus secreciones se dieron cuenta que tenía una infección. Fue entonces cuando los veterinarios concluyeron que tendrían que hacer algo o la joven orca moriría.

#J50 Update. Progress! Response teams reached J Pod today in Canadian waters & followed them into U.S. waters near San Juan Isl. While very skinny & small, J50 kept up with her mother & siblings. Veterinarian Marty Haulena from the Vancouver Aquarium got a thorough look at her. pic.twitter.com/nnY4Rx7kTm