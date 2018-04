A dos meses de que comience la temporada de huracanes, el meteorólogo Philip Klotzbach, de la Universidad Estatal de Colorado, presentó hoy el pronóstico de los sistemas que afectarán a la zona del Atlántico.

Dijo que se auguran 14 tormentas, así como siete huracanes, tres de los cuales tendrían vientos que superarían las 110 millas por hora.

