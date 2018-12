San Francisco - La empresa estadounidense SpaceX lanzó al espacio una nave que puso en órbita un satélite con las cenizas de 100 personas, cuya fascinación por el universo llevó a sus familiares a pensar que la mejor manera de rendirles homenaje era haciendo viajar sus restos por el cosmos.

El satélite, de forma cúbica, seguirá una órbita sincrónica al Sol durante los próximos 4 años, lo que asegura que pasará sobre cada rincón del mundo, tras lo cual regresará a la atmósfera convertido en una estrella fugaz, según indicó la compañía proveedora del servicio, Elysium Space.

Elysium Space, con sede en San Francisco (California, EE.UU.) capta clientes (a quienes cobra alrededor de $2,500), prepara las cápsulas con los restos mortales y contrata los servicios de SpaceX para que el satélite llegue al espacio en uno de sus cohetes.

Estas naves no cargan únicamente con las cenizas, sino que forman parte de lanzamientos regulares de la compañía dirigida por Elon Musk, a la que gobiernos y empresas de todo el mundo contratan para llevar a cabo misiones comerciales o de investigación.

Este lanzamiento, por ejemplo, puso en órbita otros 63 pequeños satélites además del Elysium Space.

Falcon 9 launches 64 payloads to orbit for the Spaceflight SSO-A: SmallSat Express mission, marking SpaceX’s 19th launch in 2018. pic.twitter.com/oeX98v1t2N