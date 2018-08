La compañía SpaceX, propiedad del empresario Elon Musk, confirmó que próximamente llevarán a cabo su primera misión tripulada a la Estación Espacial Internacional (ISS), la cual podría llevarse a cabo en abril de 2019, según señaló Gwynne Shotwell, presidente de la firma.

En compañía de los 4 astronautas que formarán parte de esta misión, Shotwell señaló en conferencia de prensa: “Predecir fechas de lanzamientos puede convertir en mentirosos a los mejores de nosotros, espero que no ser prueba de ello. Estamos apuntando a noviembre para Demo 1 y abril para Demo 2”.

SpaceX tiene planeado que el primer viaje de demostración sea no tripulado, y el segundo, en abril, ya con la tripulación, que será compuesta por Bob Behnken, Doug Hurley, Victor Glover y Mike Hopkins. “No vamos a volar hasta que estar listos para llevar a estos chicos de forma segura”, reiteró Shotwell.



“Queremos asegurarnos no sólo de recuperar y regresar a estos muchachos de forma segura, sino que sea una misión confiable”, añadió.

“Tenemos que demostrar que este vehículo es capaz de llevar a astronautas desde suelo estadounidense tan a menudo como la NASA nos permita hacerlo”.

