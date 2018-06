A una distancia promedio de 139 millones de millas, Marte ronda en torno al Sol en una elipse que le tarda un poco más de 686 días en completar.

A pesar de esta separación del planeta con la Tierra, el planeta rojo ha logrado consagrarse como el futuro de la exploración -y posible colonización- espacial de la raza humana. Un desafío que muchos se han propuesto, pero pocos han dado tantos pasos en esa dirección como lo ha hecho SpaceX, la compañía espacial de Elon Musk.

Nacida hace 16 años de la mano de un proyecto ambicioso del multimillonario: Mars Oasis, que buscaba aterrizar pequeños invernaderos en Marte para cultivar plantas y alimentos, SpaceX ahora se posiciona como una de las empresas privadas de astronáutica que más naves ha enviado al espacio en el último tiempo.

Y no sólo eso, se han caracterizado por un factor muy importante en su trabajo: Reutilizar naves. Uno de los trabajadores que estuvo en el equipo detrás de estas naves que son capaces de regresar a la Tierra y volar nuevamente al espacio es Oleg Pylnev, exdirector senior de desarrollo de software en SpaceX, quien detalló las capacidades que tiene la compañía para lograr el tan ansiado "Sueño Rojo" de llegar con humanos a Marte.

