Moscú - Una cápsula espacial rusa con tres astronautas a bordo se acopló el viernes con la Estación Espacial Internacional, dos días después de ser lanzada del cosmódromo de Baikonur en Kazajistán.

Relacionados: Tres astronautas de la estación espacial regresan a Kazajistán

La cápsula Soyuz se acopló con la estación a las 1301 GMT unos 410 kilómetros (255 millas) sobre la Tierra. Lleva a los astronautas Serena Auñón-Chancellor, de Estados Unidos; Serguei Prokopyev, de Rusia; y el alemán Alexander Gerst, de la Agencia Espacial Europea.

Los tres se suman en la estación a los estadounidenses Drew Feustel y Ricky Arnold y el ruso Oleg Artemyev.

The hatches opened at 11:17 am ET and @AstroSerena, @Astro_Alex and Sergey Prokopyev joined the Expedition 56 crew. 232 individuals from 18 countries have now visited the space station. #AskNASA https://t.co/H43dtVMdSr pic.twitter.com/6G2tyfwWbs