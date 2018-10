Moscú - Una colisión entre partes de la nave espacial fue la "causa directa" de la avería este jueves de la Soyuz MS-10, cuyos tripulantes, el ruso Alexéi Ovchinin y el estadounidense Nick Hague, salvaron la vida, afirmó hoy el director ejecutivo de la agencia espacial rusa Roscosmos, Serguéi Krikaliov.

"Aún no hay versiones definitivas. Lo que está claro es que la causa directa fue una colisión de un elemento lateral, parte de la primera etapa (de la nave). Al separarse, de hecho, se produjo un contacto entre la primera y segunda etapas", dijo Krikaliov, citado por la agencia oficial rusa RIA Nóvosti,

Agregó que Roscosmos no descarta que la nave "se haya desviado de la trayectoria programada y se haya destruido la parte inferior de la segunda etapa".

Krikaliov indicó que se espera que para el próximo día 20 la comisión gubernamental que investiga el accidente ofrezca resultados preliminares de su labor.

"Los primeros fragmentos recuperados en la estepa kazaja ayudarán a establecer las causas de la avería", añadió.

El Comité de Emergencia del Ministerio del Interior de Kazajistán informó que a unas 25 millas de la ciudad de Zhezkazgán fue hallado un fragmento de la Soyuz M-10, que fue entregado a los especialistas de Roscosmos.

