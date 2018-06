El éxito o fracaso de una misión espacial depende de muchas circunstancias, donde lamentablemente una parte se debe a los factores externos de los cuales no se tiene control ni dominio, tal y como sucede en Marte y el rover Opportunity que se encuentra seriamente en peligro de frenar sus trabajos de investigación.

El motivo: una tormenta de polvo que, de acuerdo a los científicos, es más grande que Norteamérica. Por lo pronto, la NASA anunció que se suspendieron por completo las operaciones del robot mientras pasa el fenómeno.

Para tener una idea y dimensión del tamaño de esta tormenta, la agencia espacial publicó un mapa global de Marte que fue capturado por el Mars Reconnaissance Orbiter el 6 de junio. En la imagen se puede ver nubes inmensas de polvo en crecimiento y un punto azul que denota la ubicación aproximada del rover.

Esta tormenta que se empezó a formar desde el 3 de junio impide que la luz del Sol alcance los paneles solares del Opportunity, los cuales generan la energía con la que carga su batería interna.



Debido a esto, el robot está usando las reservas de su batería, por lo que existe la posibilidad de que el voltaje sea demasiado bajo y no pueda comunicarse con los ingenieros en la Tierra durante el resto de la tormenta.

.@MarsRovers Opportunity has temporarily suspended science as it waits out a growing dust storm on Mars. Transmitting home on Sunday, engineers keep monitoring the rover power levels as they balance low battery charge levels w/ the need for vital heaters: https://t.co/0nQMTk1OeH pic.twitter.com/xURyxGSxuT