Aunque los meteoritos tienen formas aleatorias, la mayoría de los que caen en la Tierra presentan una forma de cono sin que hubiera una explicación científica… hasta ahora.

Y es que un estudio reciente, realizado por investigadores del Laboratorio de Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Nueva York, señala que es precisamente el proceso que ocurre en la atmósfera el que les da esa particular forma

Para llegar a esta conclusión, los científicos simularon meteoritos que viajaban a través del espacio exterior, utilizando modelos de arcilla para replicar el proceso de fusión y erosión durante el vuelo.

"Los conos delgados o estrechos se voltean y caen, mientras que los conos anchos revolotean y oscilan hacia adelante y hacia atrás, pero descubrimos que hay conos que vuelan perfectamente rectos con su punto o vértice al frente", dijoLeif Ristroph, autor principal de un artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Él y sus colegas unieron estos objetos de arcilla a unas barras y luego los mantuvieron en una corriente de agua. Finalmente, dicen, estos fueron tallados en conos de la misma angularidad que los meteoritos cónicos.

"Las formas de los meteoritos no son las mismas que tienen en el espacio, ya que en realidad se funden, erosionan y remodelan por el vuelo atmosférico, comenta Ristroph,

Por supuesto, los meteoritos reales no se mantienen en una posición fija, ya que ellos pueden girar libremente y caer. Entonces se preguntaron los investigadores, ¿qué les permite mantener una orientación fija y alcanzar con éxito la Tierra?

Por ello llevaron a cabo experimentos adicionales en los que examinaron cómo caían a través del agua conos de formas diferentes.

Aquí descubrieron que los conos estrechos se voltean mientras que los conos anchos revolotean. Sin embargo, entre estos dos hay formas de cono "justo" que vuelan en línea recta.