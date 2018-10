Hace tan sólo unas semanas el paso del huracán Walaka azotó en Hawaii, lo que provocó que la pequeña isla de East Island, de 2,400 pies de largo por 400 de ancho, desapareciera del mapa debido a las mareas provocadas por este fenómeno natural que se convirtió en uno de los más intensos que se hayan registrado en esa zona.

Gracias a las fotos que difundió el Servicio de Vida Silvestre y Pesca de Estados Unidos se observa que esta parte del archipiélago hawaiano quedó reducida a prácticamente nada, y es que, debido al cambio climático y el aumento de los mares, las tormentas resultan cada vez más devastadoras.

East Island se encontraba muy cercana a la Isla de Tern, la cual también resultó muy afectada tras el paso de Walaka, lugares que eran muy importantes para la cría de focas monje, una especie en peligro de extinción, además de ser el hogar de las tortugas marinas verdes, también amenazadas.

De acuerdo con el biólogo de NOAA, Charles Littnan, este lugar ya no puede ser considerado una zona segura para la vida marina que habitaba en él, además de explicar que “las especies son resistentes hasta cierto punto, pero podría haber un punto en el futuro donde esa resistencia ya no sea suficiente".

A Chip Fletcher, experto en clima de la Universidad de Hawái que estuvo el pasado mes de julio en la isla, no le sorprendió que el cambio climático haya desaparecido a East Island, pero no esperaba que ocurriera tan pronto, según revela el sitio web Honolulu Civil Beat.

Fletcher calculaba que los mares se “tragarían” la isla en un par de décadas, pero ha sido un huracán, intensificado por los efectos del cambio climático, quien la ha eliminado de la noche a la mañana.

Chip Fletcher, a University of Hawaii scientist, wasn't surprised a hurricane — made more intense due to #climatechange — had wiped out East Island in the northwestern Hawaiian Islands, home to endangered seals and sea turtles. But he didn't expect it this soon. #hinews @noaa pic.twitter.com/ejcGuh0XMF