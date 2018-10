Lo que inició como las vacaciones de una familia en la región de Jonkoping, en la zona meridional de Suecia, culminó con un extraordinario hallazgo por parte de una pequeña de ocho años.

Se trata de Saga Vanecek, quien se estaba divirtiendo en el lago Vidostern cuando se encontró un objeto largo.

Al no saber de qué se trataba lo tomó y se lo llevó a su padre, quien al percatarse que se trataba de una espada se contactó con una arqueóloga del museo de la provincia de Jonkopings.

Posteriormente se enteraron que Saga acababa de descubrir una antigüedad que se usó hace 1,500 años.

La sequía que azota a esa zona del país pudo ayudar a que la niña encontrara la espada, ya que el nivel del agua estaba muy bajo.

Al respecto, el director del museo Jonkopings Lans, Mikael Nordstrom, escribió en la web del recinto: “La espada mide 33 pulgadas de largo y está excepcionalmente bien conservada con una vaina de madera y cuero”.

“Se ha estimado preliminarmente que es de la Edad del Hierro; es decir, tiene al menos 1,000 años, tal vez incluso 1,500 años”, agregó.

Según lo expuesto por Nordstrom, el objeto correspondería a la época previa a la Era Vikinga, que comenzó alrededor del año 793, lo que hace de este descubrimiento algo extraordinario.

