Como parte de un experimento que buscaría proporcionar ayuda médica en misiones en Marte, el astronauta Alexander Gerts controló desde el espacio un robot que se encontraba en la Tierra.

Las pruebas se realizaron desde la Estación Espacial Internacional (ISS) a una altitud de cerca de 248 millas, desde donde el robot Justin, que se encontraba en el Centro Espacial Alemán (DLR), fue dirigido con éxito.

Rollin' Justin and @Astro_Alex teamed up for an experiment testing #AI and human-robot cooperation. Sending commands from space, Alexander interacted with Justin in a @DLR_en lab. Together they also dealt with a malfunctioning computation unit



