Desde enfrentar los problemas causados por el cambio climático, pasado por la caída de meteoritos y hasta llegar a un posible impacto por un gigantesco asteroide, la Tierra vive bajo una amenaza constante que parece no tener fin.

A este listado se suma una amenaza que, de acuerdo a los expertos, no es menor, ya que nuestro planeta recibirá una tormenta magnética de primer nivel para fines de junio, según informó el Laboratorio de Astronomía de Rayos-X del Sol del Instituto de Física Lébedev de Rusia.

De acuerdo con el índice geomagnético K, que se dedica a cuantificar todas las alteraciones en el componente horizontal del campo magnético terrestre mediante un número entero en el rango de 0 a 9, donde 1 representa un periodo de calma y 9 una tormenta geomagnética muy severa, el fenómeno que espera la Tierra es de nivel 5.

Las tormentas magnéticas se producen cuando el plasma expulsado por el Sol “golpea” la magnetosfera del planeta. Las partículas cargadas causan perturbaciones geomagnéticas, lo que puede provocar el mal funcionamiento de dispositivos electrónicos, interrupciones en la comunicación por radio y en las redes eléctricas.

Para conocer exactamente la dimensión de una tormenta magnética, los astrónomos envían sondas espaciales a varios miles de millas de la Tierra para recibir los datos de la intensidad que se avecina, lamentablemente, por el momento, esta información se obtiene como máximo una hora antes de que la actividad alcance nuestro planeta.

ICON satellite to examine the edge of space - https://t.co/IicLSB4Viv The researchers want to understand the phenomena behind the magnetic storms engulfing the earth capable of destroying satellites and capable of damaging radio communications on the earth’s surface. For such ... pic.twitter.com/kqL7oqB7wP