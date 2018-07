Innaarsuit se encuentra dentro de un archipiélago de pequeñas islas en la costa noreste de Baffin Bay, Groelandia.

Con una población de 160 habitantes, el pequeño poblado se encuentra en riesgo por la presencia de un enorme iceberg que se encuentra cerca de la costa y su desprendimiento podría causar un tsunami.

Las autoridades locales han facilitado el traslado de los habitantes por helicóptero, único medio de transporte para salir de la isla a zonas seguras.

Si las condiciones meteorológicas cambian a favor de los pobladores, el bloque de hielo seguirá su camino hacia la bahía, entre los océanos Atlántico y Ártico.

Recientemente se desprendió un gigantesto trozo del iceberg, el cual fue grabado en vídeo y viralizado por las redes sociales. En caso de continuar los desprendimientos o un colapso total de la montaña de hielo, podría provocar enormes olas que inundarían por completo la costa.

De acuerdo a Susanna Eliassen, miembro del consejo del pueblo, entre los habitantes se siente preocupación.

“Estamos acostumbrados a ver grandes icebergs, pero no habíamos visto uno tan grande hasta ahora,” indicó Eliassen a KNR, un medio local.

Image of the icebergs near #Innaarsuit, #Greenland ???? taken by the @CopernicusEU #Sentinel-2A #satellite. The diameter of the larger #iceberg is about 300 meters. pic.twitter.com/QnB8Au5mZH