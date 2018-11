Hace unos días, un enorme y rectangular iceberg provocó que todos estuvieran al pendiente de la Antártida, sin embargo, hay algo más desconcertante y también está relacionado con el hielo de esta zona.

Y es que resulta que gigantescos icebergs se están desprendiendo del glaciar Pine Island, algo que viene ocurriendo durante los últimos cinco años, lo que según los científicos es preocupante, pues la parte occidental de la Antártida se está desestabilizando.

El último desprendimiento ocurrió el pasado fin de semana cuando un iceberg de aproximadamente 182 millas cuadradas (casi cinco veces del tamaño de Manhattan) se separó de la parte frontal del glaciar.

Stef Lhermitte, la experta de la Universidad Técnica de Delft, dijo al sitio Earther que “lo que es más notable sobre este evento, es que la frecuencia de las rupturas parece estar aumentando”, además de señalar que acontecimientos similares como este ocurren aproximadamente cada 5 años en la Antártida.

Comparison of the 2018 Pine Island Glacier calving front with historical 1973-2011 data by @JoeMacGregor shows how much PIG has retreated from the 1973-2013 range. pic.twitter.com/ifxmk85hMo