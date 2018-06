Desde hace muchos años las investigaciones sobre el planeta Marte han derivado en un sinfín de teorías que hasta la fecha no se han podido comprobar, pero ahora una hipótesis que sugiere que el planeta rojo albergó vida podría demostrarse gracias a un estudio.

Martin Bizzarro, investigador del Museo de Historia Natural de Dinamarca, explicó en una investigación publicada en la revista Nature, que aquel mítico planeta tuvo las condiciones necesarias para crear vida tras el nacimiento del sistema solar.

El estudio presenta información donde se indica que la corteza sólida de Marte se formó rápidamente, ya que para tener agua líquida en un planeta se necesita una superficie sólida y por lo tanto una corteza.

Bizarro inclusive señala que los resultados de sus estudios sustentan la posibilidad de que en aquel planeta pudieron haber existido grandes océanos, por lo que se presentaban las condiciones ideales para la existencia de vida.

Estas conclusiones apuntan a que Marte pudo albergar vida cien millones de años antes que nuestro planeta, hallazgo que contradice a algunos estudios que afirmaban que el manto marciano tardó mucho más tiempo en formarse.

