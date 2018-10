Aunque podría pensarse que en la NASA los errores no son algo de todos los días, un informe emitido por la Oficina del Inspector General de la NASA (OIG), detectó una serie de anomalías en el manejo de valiosas piezas patrimoniales y polvo lunar.

Esta entidad, que se dedica a supervisar a la agencia espacial con el objetivo de prevenir operaciones ineficientes o ilegales, analizó la forma en que las propiedades históricas se administran y se utilizan, y generó un reporte de los incidentes que han ocurrido recientemente.

La OIG encontró que una cantidad significativa de bienes personales históricos han sido extraviados o tomados por algunos empleados y exempleados, esto por la falta de procedimientos adecuados para mantenerlos.

A través de Twitter, la OIG señaló que se examinó el manejo de las propiedades históricas de la NASA, y anexó un link al reporte emitido.

El caso resultó demasiado importante, ya que, según dicen, "un mantenimiento deficiente de los registros contribuyó a que la Agencia perdiera la posesión de una bolsa que contenía partículas de polvo lunar".



Otro de los casos más sonados ocurrió cuando un historiador de la Fuerza Aérea de EE.UU. se percató que el prototipo de un rover lunar de la NASA se encontraba en un barrio de Alabama, por lo que reportó esta situación a la agencia, que a su vez informó a la OIG.

The OIG examined NASA’s management of its historic property, including the extent to which historic property is used to further NASA’s current missions and the challenges in managing real and personal historic property and aging facilities. See: https://t.co/NKW5BpW13U