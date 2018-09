El empresario multimillonario japonés Yusaku Maezawa será el primer pasajero privado en volar alrededor de la Luna, informó la empresa de investigación espacial SpaceX.

El vuelo tendrá lugar en 2023 en un cohete llamado Big Falcon Rocket (BFR), que está siendo construido por SpaceX y que será sometido a exhaustivas pruebas en los próximos años.

