Reglas: Sorteos de la semana - Jon Secada y Haciendo Punto en Otro Son

1. El sorteo comienza el lunes, 8 de septiembre. Las reglas de este sorteo serán publicadas en http://www.elnuevodia.com/concursos/. Producto o servicio promovido es:

4 ganadores de 2 boletos para el concierto Jon Secada en homenaje a Beny Moré este sábado, 13 de septiembre en el Centro de Bellas Artes de santurce desde las 8:00 p. m.

4 ganadores de 2 boletos para el concierto de Haciendo Punto en Otro Son este domingo, 14 de septiembre en el Centro de Bellas Artes de santurce desde las 4:00 p. m.

3. Son elegibles para participar en este concurso, todas las personas naturales, residentes legales de Puerto Rico mayores de 21 años; que se registren para participar en https://share.hsforms.com/1wd4g7cq7Q9qOTKDMc8Z-Lwc6b96 conforme a los requisitos establecidos en estas reglas. Deberá cumplir con todos los requisitos de participación requeridos por los productores del evento. No serán elegibles para participar en este sorteo los empleados y/o contratistas, empresas afiliadas y/o la agencia de publicidad de GFR Media, LLC y la firma de notarios utilizada en el sorteo y todos sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo grado de afinidad, además de toda persona que resida con ellos. Las probabilidades de ganar dependen del número de participaciones recibidas.

3. Para participar solo tienes que visitar la página de Internet https://share.hsforms.com/1wd4g7cq7Q9qOTKDMc8Z-Lwc6b96 y completar el formulario de participación. Al registrarse, deberá completar los campos requeridos, aceptar las Reglas del Sorteo, los Términos y Condiciones y Políticas de Privacidad del sitio. Completar este proceso de registro equivale a la participación en el sorteo. Los participantes tendrán para participar hasta el jueves, 11 de septiembre, a las 11:59 a. m.

Luego de este horario no serán válidas las participaciones. Además, se requiere que se llene correctamente la participación. El uso de “robots” para participar queda prohibido. El sistema permitirá hasta un máximo de una participación por concursante.

4. También se puede participar sin tener que acceder y registrarse, enviando por correo su nombre y apellidos, dirección postal, dirección de email, año de nacimiento y número de teléfono de contacto a: “sorteos de la semana”, P.O. Box 9227512 San Juan, PR 00922-7512. La información del participante será ingresada al sistema para su inclusión en el sorteo. Los auspiciadores no se hacen responsables por información ilegible o incorrecta que impida identificar al concursante, en cuyo caso dicha participación se desclasificará. Personal de GFR Media entrará la participación a la base de datos para el sorteo electrónico.

5. El sorteo se llevará a cabo el lunes, 9 de junio, a las 12:00 p. m. en las oficinas de GFR Media, El Nuevo Día, Carretera Estatal 165, 8 Ave El Caño, KM 2, Guaynabo, Puerto Rico 00970. La selección del ganador(a) se hará de forma electrónica. El sorteo se realizará mediante el uso de un programa de computadora en que al azar escogerá a los ganadores.

6. Se seleccionará un total de:

4 ganadores de 2 boletos para el concierto Jon Secada en homenaje a Beny Moré este sábado, 13 de septiembre en el Centro de Bellas Artes de santurce desde las 8:00 p. m.

4 ganadores de 2 boletos para el concierto de Haciendo Punto en Otro Son este domingo, 14 de septiembre en el Centro de Bellas Artes de santurce desde las 4:00 p. m.

7. Luego de terminado el sorteo, será seleccionada al azar (8) participantes adicional que constituirán los posibles ganadores alternos. En caso de que el ganador(a) original no pueda reclamar el premio o sea posteriormente descalificado(a), se le otorgará el premio vacante al ganador(a) alterno, siguiendo el orden en que fue seleccionado.

8. El premio será intransferible. Tampoco podrá ser redimido por efectivo o sustituidos en todo o en parte por otra consideración. Toda y cualquier obligación del promotor para con el ganador(a) de un premio cesará y quedará totalmente satisfecha al momento de la entrega del premio. El premio debe redimirse en la fecha del evento y es requisito de este sorteo que el ganador(a) y su acompañante puedan consumir el premio antes de la fecha designada. El ganador será responsable de pagar cualquier contribución sobre ingresos u otros impuestos y otras entidades gubernamentales por razón de la aceptación, recibo y uso del premio.

9. El ganador también deberá firmar un relevo de responsabilidad por cualquier reclamación contractual, extracontractual o de cualquier otra naturaleza o índole que pudiera surgir como consecuencia directa o indirecta de su participación en el sorteo o del disfrute del premio, y una licencia en el que le concederá a GFR Media, LLC, el derecho de utilizar, reproducir, alterar, exhibir, distribuir, publicar y anunciar su nombre, voz e imagen en cualquier medio, sin necesidad de compensación alguna adicional al premio.

10. El participante seleccionado será notificado a través de llamada telefónica según la información que han provisto en el registro en línea. GFR Media realizará las gestiones de notificar a los participantes seleccionados mediante al menos 2 llamadas telefónicas. No obstante, si el participante no responde quedará automáticamente descalificado y se notificará al siguiente participante alterno (se harán al menos dos llamadas al ganador alterno, de este no responder en un plazo de un día laborable a partir de la primera llamada quedará descalificado y se notificará al siguiente participante seleccionado como ganador alterno). Una vez notificado el participante ganador, el mismo se compromete a personalmente visitar las oficinas de GFR Media, LLC, para reclamar su premio. Una vez notificado el participante ganador, el mismo se compromete a visitar las oficinas de GFR Media en la fecha que los auspiciadores le indiquen para firmar documento de aceptación del premio con detalle de los términos y condiciones del mismo. No se aceptarán representantes. El promotor no se hace responsables por nombres, direcciones o teléfonos incompletos, ilegibles o incorrectos. Si el ganador es menor de edad para fines legales, deberá venir acompañado de su custodio con patria potestad o tutor legal. El promotor se reserva el derecho de exigir suficiente y adecuada identificación personal antes de entregar cada premio.

11. Toda y cualquier obligación de GFR Media, LLC para con el ganador del premio cesará y quedará totalmente satisfecha al momento del consumo o la entrega del premio. GFR Media, LLC, no será responsable si el ganador no puede asistir al evento o si llega luego de la hora límite para poder participar en el evento. Además, GFR Media, LLC, no se hace responsables de la cancelación, ni de retrasos en el evento. GFR Media, LLC sus agentes, corporaciones matrices, afiliadas o subsidiarias, no serán responsables de cualquier accidente, daño o perjuicio que sea resultado del consumo y/o disfrute del premio o de la participación en el sorteo.

12. Los auspiciadores se reservan el derecho de enmendar estas reglas siguiendo los requisitos de las leyes y reglamentos aplicables. Este sorteo está sujeto a todas las leyes y reglamentos federales y estatales aplicables. De existir alguna inconsistencia entre la versión completa de estas reglas, las reglas abreviadas, la versión que sea de más beneficio para los participantes prevalecerá.

13. Si por alguna razón legal o de otra naturaleza, alguno de los términos de las reglas de este sorteo es declarado inválido o nulo por un tribunal competente, el resto de los términos permanecerán con toda su fuerza y vigor legal.