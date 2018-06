La Habana, Cuba - Cuando se le pregunta al cantante salvadoreño Álvaro Torres qué lo hizo enamorarse de La Habana, su respuesta es elocuente: “el aprecio y respeto de este pueblo por mis canciones”.

El reconocido cantautor y baladista visita Cuba desde hace ocho años, donde con sus conciertos ha llenado teatros y estadios de béisbol en varias localidades. Esta vez regresa a La Habana para continuar la grabación del disco que firmó con el sello cubano EGREM (Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales).

Además, ajusta los detalles del concierto que ofrecerá el próximo 13 de julio durante el Festival Varadero Josone/Jazz&Son, que se celebrará entre el 12 y el 15 del mes próximo con la participación del boricua Gilberto Santa Rosa.

Torres, miembro del Salón de la Fama de los Compositores Latinos, dijo a El Nuevo Día que su amor por la isla parte porque “caí de rodillas por Cuba cuando sentí el aprecio y respeto de este pueblo por mis canciones. Con conmoción rompí en llanto en aquel concierto de 2013 en el Teatro ‘Lázaro Peña’ de La Habana. Sin en el encuentro personal, ya sentía el cariño, el reconocimiento y aquí he podido tocar ese afecto”.

El intérprete agregó que “el vínculo con el pueblo cubano ya es para siempre y cada vez se fortalece. En este país levantas una piedra y encuentras un músico de primera calidad. El talento sobra, el arte, la música, la poesía, lo tienen en demasía, son un pueblo bendecido”.

¿Qué podemos esperar del disco que graba en Cuba?

“Es una colección de mi catálogo, un gran proyecto que marcará más mi vínculo con Cuba. Todas son canciones mías, lienzos de mi vida, pedazos de mi propia historia. Dejé la selección a cargo de Emilio Vega, el productor general del CD. Sólo sugerí a la joven Laritza Bacallao, para el tema ‘De punta a punta’, porque siento que tiene el carácter para cantar esta canción conmigo, y a Pancho Céspedes que compartirá ‘A ti mi amor’, una composición muy romántica. Es una reseña de todo mi repertorio, remozado y magnificado por la participación de artistas maravillosos como Omara Portuondo y Eliades Ochoa, grandes del Buena Vista Social Club. También cuento con las voces de Leoni Torres e Issac Delgado en ‘Nada se compara contigo’. No soy salsero, pero me lo estoy gozando increíblemente, me estoy metiendo dentro del arreglo que han hecho y siento que ha quedado exquisito. También estoy muy feliz de contar con el maestro del piano Frank Fernández, el dúo Buena Fe y el barítono Ulises Aquino, quien le da vida a la canción ‘Reencuentro’, mejor conocido como ‘Patria querida’”.

El disco, aún sin título, representa un desafío en la carrera de Álvaro Torres por enfrentarse a arreglos que se identifican con los ritmos musicales cubanos, nunca antes trabajados por quien ganara el Latin Grammy al “Mejor Álbum Música Cristiana” (2010).

Otros de los temas incluidos en el fonograma son los éxitos “Espacios vacíos”, “Mi verdadero amor” y “Todo se paga”. En “Patria querida” también contará con la participación de varios de los artistas involucrados en el proyecto y otros invitados, como Cristian Alejandro -hijo del arreglista y compositor Edesio Alejandro- y Mayko de Alma, un joven cubano que anteriormente sacó un disco con sus canciones.

¿Existe algún calendario para la producción y promoción del disco?

“En julio debemos concluir todo el proceso de grabación y masterización, y luego será la fabricación. He soñado, para el lanzamiento, un concierto excepcional, que me encantaría hacerlo en la Plaza de la Catedral de La Habana, con los invitados en vivo, una velada única, así que vayan haciendo sus planes para acompañarme. También deseamos organizar una gira nacional, presentaciones por varios países y festivales”.

Próximamente compartirá con varios artistas de la escena musical latina en Varadero, principal destino turístico de Cuba. ¿Qué nos anuncia de este concierto?

“Estaré el 13 de julio en el Josone Jazz & Son, que se celebrará en Varadero. Este festival que organiza por primera vez en Cuba, Issac Delgado va a reunir a un grupo tremendo de intérpretes y agrupaciones. Es una oportunidad para volver a compartir mis canciones, de amor y desamor, y seguramente tendremos sorpresas, algo del disco tal vez, teniendo en cuenta que Issac es uno de los invitados. Será un fiesta tremenda en este verano de Cuba”.

¿Cuáles son los ingredientes que más disfruta de La Habana?

“No pueden ser pocas las definiciones, pero las más importantes son el amor, amistad, el talento y el arte que encuentro aquí. Siento un agradecimiento profundo por esta gente maravillosa”.