La Habana, Cuba - Cinco temas en español estrenará en Cuba del compositor estadounidense Charles Fox, autor del éxito “Killing Me Softly With His Song”, quien presentará sus nuevas canciones en un concierto el próximo domingo. 1 de julio, en el Gran Teatro de La Habana.

Fox, quien es miembro del Salón de la Fama de los Compositores, anunció en conferencia de prensa que es un momento especial para celebrar sus 55 años de carrera, pues será el primero de los conciertos que tiene previstos por casi todo el mundo.

“Deseaba mucho venir a intercambiar con los maravillosos artistas cubanos, tocar el piano y la música que haga que las personas se paren a bailar. Habrá boleros, mambos, emotivas interpretaciones y trompetas que sonarán estupendas”, afirmó.

La actuación del reconocido autor de bandas sonoras para el cine y la televisión lleva por título “Havana Dreams”. Incluye entre los invitados a la diva cubana del Buena Vista Social Club, Omara Portuondo, que interpretará “Killing Me Softly With His Song” junto al joven guitarrista Christian Alejandro; el trompetista Juan Kemell, el saxofonista y clarinetista Javier Zalba, y el baterista Ruy López-Nussa.

También los acompañará el violinista Rafael Lay, director de la emblemática Orquesta Aragón, la cual ofreció un concierto durante el recibimiento de Fox en el Centro Cultural Plaza de 31 y 2, en el Vedado capitalino el domingo.

Las letras de los nuevos temas estuvieron a cargo del arreglista y compositor cubano Edesio Alejandro y su hijo Christian Alejandro, quienes son los principales responsables de la visita definitiva del destacado compositor a Cuba.

“El arte une a los pueblos, abre puentes y rompe las barreras entre ellos construidas por la política, por eso está aquí este extraordinario músico. Cuando ‘Killing me softly’, ganadora de Grammy, llegó a sus más de tres mil versiones, Charles me comentó que deseaba venir a tocarla con artistas cubanos. Ya estamos concretando ese sueño”, comentó Edesio Alejandro.

“Tengo la música de Cuba en mi corazón. Admiro a los artistas de este país. Hoy pasamos a saludar al gran maestro Chucho Valdés, y de pronto nos sentamos al piano. Tocó él, luego yo y nos intercambiamos. Fue maravilloso”, agregó Fox.

El norteamericano también anunció una presentación previa a su gran concierto, en el centro cultural Fábrica de Arte Cubano, el día 27 de junio en La Habana.

La carrera profesional de Charles Fox inició en la segunda mitad de los años 60 produciendo arreglos para diferentes músicos de diversos ámbitos sonoros. En esa etapa se destacan sus trabajos para los íconos de la salsa boricua Ray Barretto y Tito Puente.

La fama le llegó por componer bandas sonoras para el cine y la televisión, y bajo su firma aparece la música de las series “Love”, “American Style”, “Happy Days” y las cintas “The Last American Hero”, “Foul Play” y “The other side of the mountain”, entre otras.

“Killing Me Softly With His Song” encabezó las listas de éxitos en 1972, año en que la compuso. Su versión más conocida es la de la cantante estadounidense Roberta Flack. Fox ganó el premio Emmy en dos ocasiones, fue nominado al Oscar igual cantidad de veces y al Globo de oro en tres.