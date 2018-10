La Habana, Cuba - Los primeros efectos del huracán Michael han comenzado a sentirse en el occidente de Cuba, donde las autoridades activaron su protocolo de emergencia, dado que el fenómeno atmosférico pasará hoy muy cercano a la provincia de Pinar del Río.

El Estado Mayor de la Defensa Civil, órgano militar que asume el control en situaciones de emergencia en Cuba, colocó el occidente del país en Fase Informativa, lo cual implica que las afectaciones por un evento climático son inminentes y se activan los planes de contingencia a tales fines.

Mientras, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) colocó la punta occidental de la isla, desde La Habana hasta Pinar del Río, bajo aviso de huracán, pues Michael alcanzó vientos sostenidos de 75 millas por hora. Por su parte, la Isla de la Juventud fue puesta bajo aviso de tormenta tropical.

Un aviso de huracán significa que vientos superiores a 74 millas por hora afectarán la zona de manera inminente, mientras que con el aviso de tormenta ocurre lo mismo, pero en un rango de vientos entre 39 y 74 millas por hora.

A las 11:00 a.m. de hoy, Michael se encontraba en la latitud 21.2 grados norte y la longitud 84.9 grados oeste, unas 50 millas al sur de Cuba. Sus vientos sostenidos reportan las 75 millas por hora y su movimiento en ruta al norte era a siete millas por hora, lo cual ha propiciado su fortalecimiento. Se espera que pase por el oeste de Cuba esta tarde y salga de la zona en la madrugada, aunque sus efectos podrían sentirse hasta el miércoles, sobre todo las lluvias y las marejadas.

En Cuba se sentirán fuertes bandas de lluvia, altas marejadas y ráfagas de viento superiores a las 75 millas.

Dada la lenta velocidad de traslación de Michael, con el paso de las horas, el extremo de la punta occidental de la isla, en Pinar del Río, entró en el diámetro del centro de la tempestad, sobre todo la península de Guanahacabibes, una zona cuasi despoblada que es ocupada en su mayoría por una reserva natural, pequeños poblados, instalaciones turísticas y un importante punto de buceo.

#Michael could produce three life-threatening hazards along portions of the northeastern Gulf Coast: storm surge, heavy rainfall, and hurricane-force winds, with storm surge and hurricane watches in effect. Residents in these areas should follow advice given by local officials. pic.twitter.com/JZENNHSQTK