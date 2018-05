La Habana, Cuba - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó como “lamentable” el accidente de avión ocurrido hoy en La Habana y ofreció condolencias a las familias del centenar de víctimas que causó el siniestro del aparato fletado por Cubana de Aviación.

“Es un lamentable accidente de aviación… En nombre del Gobierno cubano y del PCC (Partido Comunista de Cuba) lamentamos el hecho y nos sumamos a las condolencias a las familias por este trágico accidente”, dijo Díaz-Canel a la Televisión Cubana.

“En poco tiempo estuvieron acá las máximas autoridades del Transporte, de la ciudad, los compañeros del aeropuerto, del Minint (Ministerio del Interior), del Minsap (Ministerio de Salud Pública), de Medicia Legal..., y se tomaron todas las medidas previstas ante este tipo de eventos”, añadió.

“Se extinguió el fuego, se investigan los hechos por una comisión. Además de lamentar los hechos y solidarizarnos con las familias, se investigan los sucesos y se dará toda la información. No se dañó ningún centro, ni las viviendas. La población se ha comportado con mucha disciplina y ha estado colaborando”, manifestó el presidente cubano, quien acudió al lugar del accidente tan pronto se enteró de los hechos.

Un centenar de personas perdió la vida hoy cuando el avión, fletado por laaerolínea Cubana de Aviación, se estrelló en un terreno agrícola al despegar del aeropuerto internacional José Martí de La Habana.



