La Habana - Leoni Torres es por hoy el artista joven mejor cotizado de Cuba, por ser buen cantante, buen compositor y, sobre todo, por su flexibilidad, que le permite pulular entre la salsa, la balada pop o la música urbana con una facilidad pasmosa.

Es por eso que en Cuba, todos buscan hacer un trabajo conjunto con él, porque su sello denota calidad, mientras que Torres ha comenzado a hacer lo mismo, pero a nivel internacional, con figuras de alta talla, como el boricua Gilberto Santa Rosa, con quien acaba de grabar el tema “No puedo parar”.

Leoni Torres sacó un rato de su apretada agenda para una entrevista con El Nuevo Día, en la cual promete que el sencillo con “El Caballero de la Salsa” será un éxito, reconoce la influencia boricua en su carrera y habla de su deseo de ir a Puerto Rico a cantar.

¿Cómo nació la idea de esta colaboración con Gilberto Santa Rosa?

-La canción “No puedo parar” es un tema nuevo, escrito hace poco. Era una idea que tenía dándome vueltas en la cabeza hasta que entramos en el estudio con mi pianista y director musical, Leo. Ahí empezó la idea de fusionar una canción que fuera con rumba, que tuviera mi toque de estilo pop, que siempre le pongo, pero que fuera una canción que se pudiera bailar, con una fusión muy particular. Una cosa así como las que hemos hecho anteriormente, como Es tu mirada.. y salió esta canción. Cuando estábamos en el proceso de grabación le dije a Leo… “aquí el que pega perfecto, el que hace falta que cante con nosotros es Gilberto Santa Rosa”. Pero lo dijimos así, a modo de comentario en el estudio, porque era como casi imposible llegar a Gilberto, no teníamos como llegar a él.

Pero lo casi imposible se hizo realidad…

Fue gracias a un amigo que se llama Bobby, que conoce a su hijo, a Gilberto Júnior, y le llamó. Le dijo que había un artista cubano que se llama Leoni, quería hacer una canción con su padre y bueno, conocimos a Gilberto. Le pusimos la canción en una computadora, con bocinas que no se escuchaban muy bien… y a los 15 o 20 minutos Gilberto dio el sí, y fue una de las noticias más grande que nos han dado, porque cantar junto a él es algo bastante grande.

¿Fue complicado unirse para grabar el tema?

-Tuve que viajar a la ciudad de Miami para poder grabar con él. En los estudios de Gente de Zona, de Randy y Alexander, fue donde se grabó la voz de Gilberto, y el resto lo grabamos en La Habana.

En la memoria de los cubanos está muy reciente el concierto de Gilberto en La Habana… ¿qué te pareció?

-Desafortunadamente no pude estar en ese concierto, porque estábamos de gira en ese momento, pero sí vi publicaciones, vi en los videos aquello repleto de gente y cuando llegué a Cuba la gente que había ido me dijo que sonó espectacular, que el tipo canta muy bien en vivo, y que la orquesta suena increíble. Me alegré mucho de que él haya podido cumplir ese sueño, porque él quería desde hace mucho tiempo venir a cantarle a los cubanos.

¿Cómo fue entonces ese encuentro en los estudios?

-Gilberto es una artista y una persona que se da a querer, es muy sociable. Él desde que llegó empezó a hacer cuentos de Cuba, que él conocía toda la música cubana, y empezó a hablarme de artistas y de música cubana que yo ni siquiera conocía, ni los cubanos que estábamos ahí escuchando la conversación. Es un tipo que admira a los cubanos y a su música, sabe y conoce mucho. Ahí empezamos a conversar, y como a la hora de estar hablando, fue que él entró y grabó como un maestro al fin. Entró, se puso los audífonos y empezó a improvisar, empezó a grabar aquello, y lo hizo tan rápido y tan bien, que no por gusto la gente habla del gran Gilberto Santa Rosa. Y yo tuve la oportunidad de verlo ahí en acción y de verdad que me impresionó.

¿Qué te dejó como artista y como persona esta experiencia?

-Siempre se aprende mucho, sobre todo cuando uno está en este mundo de la música no paramos de aprender, nunca puedes creer que te la sabes todas. No nos sabemos nada y estamos siempre dispuestos a aprender. Con Gilberto se aprendió mucho, con su manera de trabajar, o sea, como graba. Con su filosofía de la música también, lo que él siente por la música, y siempre es muy bueno colaborar con artistas de la talla del gran Gilberto.

Después de Marc Anthony grabara tu tema Traidora, de esta colaboración con Gilberto Santa Rosa, ¿hacia dónde van los planes de Leoni Torres?

-Bueno, tenemos para el próximo año otra gran colaboración con una de las artistas más grandes de España y del Mundo, que es Rosario Flores, con una canción que se llama “Se me olvidó quererte”, que ya la estamos grabando. También hay posibilidades de grabar una canción con Melendi, a quien conocí en Miami, y que estamos escribiendo juntos.

¿Y en cuánto a producción discográfica?

-Esta en producción el disco, que es el quinto de mi carrera, y se va a llamar “Amor bonito Volumen II”. El I ya lo tiene la EGREM y debe salir en breve. En este segundo es donde está el dúo con Gilberto. Tengo además a Pancho Céspedes, voy a tener a Carlos Varela, a Los Van Van, posiblemente a Gente de Zona… o sea, va ser un disco muy bueno, bien cargado de variedad y de música bailable, con un contenido para el bailador y para la gente que lo quiera disfrutar.

Se te nota muy satisfecho con este trabajo…

Yo creo que el disco nuevo va a ser uno de esos trabajos que más voy a querer. Y no es que no quiera a los anteriores, es que yo siento que en este las cosas me están saliendo como mucho más maduras las letras, estoy llegando a la fusión que yo estaba buscando.

Uno de los temas por los que más se te reconoce es “Idilio”, de un puertorriqueño. ¿Qué representa para ti?

-Imagínate, “Idilio” la compuso Tití Amadeo, un boricua. Es una canción antológica muy linda. Por mucho que pasen los años, seguirá siendo una canción que quien la cante, si lo hace con el corazón, le va a quedar muy bien y la va a volver a pegar. Cuando la sacamos, fue un antes y un después en mi carrera. Después de ese tema hubo un paso bien grande en ella y es una que no voy a dejar de cantar así tan fácil, porque me ha marcado mucho y nos gusta mucho, sobre todo a nosotros los cubanos. Es una canción que me hubiese gustado haberla escrito yo, pero alguien más afortunado lo hizo y ahí la tenemos. Gracias a Dios la tenemos para nosotros.

Y de las que has compuesto, ¿con cuál te quedarías?

De las que he escrito yo, hay varias que me gustan mucho, como “Para que un día vuelvas” (grabada en dueto con Pablo Milanés), otra es “Las cosas que te pido” y otra de las nuevas que vienen ahora, que la gente aun no ha escuchado. Se llama “Recordándote”, que es muy linda, está en el quinto disco y es de las canciones que no va a pasar tan rápido, que va a durar.

Después de que el boricua Marc Anthony grabara tu tema “Traidora” con Gente de Zona, se habló de tu vínculo con su productora. ¿Cómo marchan esas relaciones?

-Yo tengo una muy buena amistad con todo el equipo de la compañía de Magnus, con Marc Anthony, con Michel Vega, con Felipe, que es el mánager de Marc, y con todos los artistas que están dentro de la compañía, incluso también tienen deportistas dentro de la compañía. Hay excelentes relaciones, cada vez que llego por allí, pues los visito. Siempre que puedo ver a Marc, hablo con él bastante, y lo he visto en muchas ocasiones, pero todo es de amigos, nos va muy bien, y hasta ahora no hay ninguna firma de algún contrato especial o algo así. Todo es amistad, y de verdad que yo estoy muy feliz de poder compartir con él esos momentos, porque es un tipo muy ocupado y que nos dedique tiempo a nosotros vale mucho.

¿Cuándo se te pudiera ver por Puerto Rico en alguna presentación?

-A Puerto Rico todavía no hemos ido a cantar, pero si tuve el placer de ir hace como un año y medio a recibir un premio por la canción “Traidora”, cantada por Gente de Zona y Marc Anthony. Nos gustaría mucho y quizá a raíz de esto, de la colaboración ahora con Gilberto, se nos dé ir a cantar a la “Isla del Encanto”. Me gustaría mucho.