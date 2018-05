La Habana - Un centenar de personas perdió la vida hoy cuando un avión fletado por la aerolínea Cubana de Aviación se estrelló en un terreno agrícola al despegar del aeropuerto internacional José Martí.

Relacionados: El presidente de Cuba reacciona a la tragedia aérea

El aparato, un Boeing 737-200 rentado a la aerolínea mexicana Damojh Global Air, llevaba sobre 100 personas abordo entre pasajeros y tripulantes, de los cuales tres sobrevivieron, pero fueron llevados en condición de suma gravedad a un hospital capitalino, informaron las autoridades cubanas preliminarmente.

La informacion corre a cuenta gotas ante la ausencia de un comunicado oficial completo. Se estableció que eran 104 pasajeros, a los que se añaden nueve tripulantes, para un total de 113.

La tripulación era extranjera y se desconocen las nacionalidades de los viajeros, aunque el periódico oficial Granma ofreció un reporte que asegura que todos los ocupantes del avión eran extranjeros, incluyendo cinco infantes, uno de ellos menor de dos años. Eso no sería extraño, pues usualmente se fletan aviones para vuelos nacionales que sirvan para mover turistas entre un extremo y otro de la isla, un servicio que comenzó a ofrecerse para el polo turístico de Holguín y que fue anunciado el año pasado en la Feria de Turismo realizada allí.

“A las 12:08 horas de hoy, un Boeing 737-200 arrendado por Cubana de Aviación, con tripulación extranjera y 104 pasajeros a bordo, que hacía el recorrido desde La Habana a Holguín en el vuelo DMJ 0972, en el momento del despegue se precipitó a tierra entre el aeropuerto José Martí y Santiago de Las Vegas. Fuerzas de rescate y salvamento se encuentran en el lugar”, publicó Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC).

El accidente provocó una densa columna de humo, que se elevó sobre la zona y era visible desde el aeropuerto, el cual fue reabierto poco después de una hora del siniestro.

"En este momento fuerzas de rescate y salvamento se encuentran en el lugar de los hechos", comunicó oficialmente la Televisión Cubana.

Posted by Rene Luis Romero Oramas on Friday, May 18, 2018

"En este momento fuerzas de rescate y salvamento se encuentran en el lugar de los hechos", comunicó oficialmente la Televisión Cubana.

El avión cayó en un área destinada a cultivo agrícola y sin residencias entre la comunidad Boyeros y Santiago de las Vegas, localizados en la zona suroeste de la ciudad capital.

El canal Telesur mostró imágenes del accidente, en el cual se ve el avión incendiado y en pedazos, mientras bomberos trataban de aplacar el incendio.

Cientos de personas, muchas de ellas agricultores o trabajadores de empresas circundantes al lugar del accidente daban ayuda a las autoridades para localizar sobrevivientes. Tres personas fueron sacadas a toda prisa en ambulancia para intentar salvarles la vida y llevadas al hospital capitalino Calixto García.

“El pueblo ha ayudado a localizar los restos del avión accidentado. Se encuentran en el lugar seis camiones de bomberos, y varias ambulancias”, publicó el diario oficial Granma.

Los accesos a la zona del accidente están herméticamente cerrados por las autoridades cubanas, que sólo han dado acceso a personal de rescate, seguridads y prensa oficial.

El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, se dio cita al lugar y está dirigiendo las labores de rescate e investigación.

Varios testigos relataron a los medios cubanos que una enorme columna de humo se levantó en el área del accidente precedida por una fuertísima explosión.

"Se están investigando las causas del accidente", dijo, por su parte, un portavoz del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba.

La oficina de Calidad y Comunicación Institucional de Cubana de Aviación informó que los números 011-537-649-7233 y 011-537-649-7234 fueron habilitados para dar atención a los familiares de los pasajeros.

🌄Múltiples muertes en nuevo tiroteo en escuela de Estados Unidos Full screen Un nuevo tiroteo escolar se reportó el viernes, 18 de mayo, en una escuela secundaria de Texas. (The Associated Press) El tiroteo en Santa Fe High School es el número 22 solamente de este año en Estados Unidos. (The Associated Press) Santa Fe es una ciudad de aproximadamente 13,000 residentes y está ubicada a unos 48 kilómetros al sureste de Houston. (The Associated Press) Hay sobre 1,400 estudiantes en la escuela, ubicada en una zona con alta población hispana. (The Associated Press) Las autoridades confirmaron que al menos 8 personas murieron. (The Associated Press) Otros heridos fueron trasladados al hospital. (The Associated Press) Un oficial también resultó herido durante el altercado. (The Associated Press) Las autoridades organizaron un centro cercano para que las familias se reunieran. (The Associated Press) Las autoridades lograron tener bajo custodia al sospechoso y otra persona también fue detenida. (The Associated Press) Reportes de medios locales informaron que un estudiante activó la alarma de incendios para alertar a todos sobre una persona sospechosa en la escuela. (The Associated Press) Según testimonios de los estudiantes, el sospechoso entró a un salón de arte y comenzó a disparar. (The Associated Press) La policía también investigó zonas cercanas a la escuela en busca de explosivos. (The Associated Press) Estudiantes que hablaron con los medios locales reprocharon que este tipo de ataque ocurra tan seguido en las escuelas del país. (The Associated Press) “Esto ha estado pasando por demasiados años en nuestro país…”, sostuvo Donald Trump durante una conferencia de prensa. (The Associated Press) Los recientes tiroteos escolares han avivado el debate sobre el control de armas en Estados Unidos. (The Associated Press)

La Embajada de México en Cuba activó los protocolos de emergencia tras el accidente y activó para sus ciudadanos los teléfonos +5352869620, +5356050732 y +5352804811, además del correo electrónico [email protected]

Este es el tercer accidente aéreo en Cuba en menos de 10 años. El más reciente ocurrió el 29 abril de 2017, cuando un avión AN-26, perteneciente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, se estrelló en la provincia de Artemisa. Allí fallecieron sus ocho tripulantes.

En noviembre de 2010 cayó un ATR 72-212 de la línea aérea Aerocaribbean S.A. que cubría la ruta Santiago de Cuba-La Habana, lo que causó la muerte acuarenta cubanos y 28 extranjeros de una decena de nacionalidades.

Mantente conectado a endi.com para la actualización de esta historia.